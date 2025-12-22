Osimhen nella top 11 dei calciatori da seguire in Coppa d’Africa

Ieri è cominciata la Coppa d'Africa (con una vittoria del Marocco 2-0 contro Comore nella partita inaugurale) e terminerà il 18 gennaio. L'Equipe ha selezionato i calciatori più interessanti da seguire durante la competizione. Nella top 11 della Coppa d'Africa c'è anche Osimhen. Il quotidiano francese, nella sua top 11, ha inserito anche l'ex Napoli Victor Osimhen, che giocherà con la Nigeria ed esordirà domani alle 18:30 contro la Tanzania: In Coppa d'Africa vengono convocati i giocatori dei migliori club. Liverpool, Psg, Manchester City o anche Real Madrid hanno giocatori convocati per la più grande competizione africana.

