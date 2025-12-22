Al termine del gara di certo mancano i sorrisi in casa Yuasa Battery Grottazzolina dopo uno 0-3 decisamente pesante contro una Milano solida e cinica che ha gestito al meglio ogni fase chiave dell’incontro, decidendola quasi esclusivamente dai nove metri. Questa l’analisi di coach Massimiliano Ortenzi: "Loro hanno saputo fare la differenza sia all’inizio che alla fine con il servizio. Certo che una partenza così (0-8, ndr) è molto complicata da gestire. Noi abbiamo cercato di fare la nostra partita, con pazienza e mettendo quello che potevamo in campo. Purtroppo non siamo mai riusciti a concretizzare le occasioni nelle fasi centrali del secondo set. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ortenzi deluso: "Ci hanno fatto male con il servizio"

