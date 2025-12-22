Inter News 24 Fernando Orsi ha parlato di Marco Palestra, elogiandolo a gran voce dicendo che è pronto sia per giocare in una big che per la nazionale azzurra. L’ex portiere e ora opinionista Fernando Orsi ha parlato ai microfoni di Sky Sport di una delle rivelazioni della stagione attuale, vale a dire il giovane esterno destro del Cagliari Marco Palestra. Vediamo che cosa ha detto il classe 2005. LEGGI ANCHE: Palestra Inter, duello con la Juve per il gioiello classe 2005: l’Atalanta ha preso una decisione sul suo futuro! SU PALESTRA – «Palestra pronto per una big e per la Nazionale? Io penso di sì. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Orsi parla di Palestra: «Pronto per una big. Può fare anche…»

Leggi anche: Pellegrino parla di Chivu: «Grandissima persona. Era pronto per una big? Vi spiego»

Leggi anche: Mercato Inter, Palestra e Caprile pronti al salto in una big? Vitale convinto: «Per lui arriverà!». Poi elogia anche Sebastiano Esposito

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Orsi: Palestra pronto per una big e per la Nazionale, è proprio un giocatore alla Gasperini; Palestra nel mirino dell'Inter, l'analisi di Orsi: Pronto per una big, ha personalità; Orsi esalta Palestra: Che personalità. L'Italia ha trovato qualcuno lì a destra che possa durare...; Orsi: Palestra giocatore alla Gasperini, ha personalità. L'Italia ha trovato qualcuno lì a destra....

Orsi: "Palestra pronto per una big e per la Nazionale, è proprio un giocatore alla Gasperini" - Fernando Orsi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha acceso i riflettori su uno dei nomi più seguiti della Serie A in ottica mercato: Marco. tuttomercatoweb.com