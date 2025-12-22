Orsi parla di Palestra | Pronto per una big Può fare anche…
Inter News 24 Fernando Orsi ha parlato di Marco Palestra, elogiandolo a gran voce dicendo che è pronto sia per giocare in una big che per la nazionale azzurra. L’ex portiere e ora opinionista Fernando Orsi ha parlato ai microfoni di Sky Sport di una delle rivelazioni della stagione attuale, vale a dire il giovane esterno destro del Cagliari Marco Palestra. Vediamo che cosa ha detto il classe 2005. LEGGI ANCHE: Palestra Inter, duello con la Juve per il gioiello classe 2005: l’Atalanta ha preso una decisione sul suo futuro! SU PALESTRA – «Palestra pronto per una big e per la Nazionale? Io penso di sì. 🔗 Leggi su Internews24.com
Orsi: "Palestra pronto per una big e per la Nazionale, è proprio un giocatore alla Gasperini" - Fernando Orsi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha acceso i riflettori su uno dei nomi più seguiti della Serie A in ottica mercato: Marco. tuttomercatoweb.com
Orsi: "Palestra giocatore alla Gasperini, ha personalità. L'Italia ha trovato qualcuno lì a destra che possa durare tanto" - L'ex portiere della Lazio, Nando Orsi, presente negli studi di Sky Sport, ha elogiato Marco Palestra, esterno del Cagliari seguito da Juventus e Inter. tuttojuve.com
