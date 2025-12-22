Oroscopo gennaio 2026 di Paolo Fox le previsioni per tutti i segni | come comincia il nuovo anno

Con il 2025 ormai vicino ai titoli di coda, l’attenzione degli appassionati di astrologia è già rivolta al nuovo anno e alle prime indicazioni che arrivano dalle stelle. Come ogni anno Paolo Fox si prepara a mostrare in tv a I Fatti Vostri i suoi celebri grafici, la classifica dei segni zodiacali e le previsioni generali per tutto il 2026. Prima di arrivare al quadro completo, però, l’astrologo invita a procedere per gradi e a concentrarsi su gennaio 2026, il mese che inaugura il nuovo anno e che, secondo le sue parole, offrirà già segnali importanti su amore, lavoro e fortuna. Le prime indicazioni parlano di incontri favorevoli per i single dei Gemelli e del Capricorno, di momenti romantici per Toro e Vergine e di buone novità professionali per Acquario, Pesci e Gemelli, con idee che potrebbero finalmente trovare apprezzamento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

