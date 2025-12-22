Oroscopo di Paolo Fox per oggi 22 dicembre | voglia di autentico per l’Acquario nuovo spazio per la Vergine

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 22 dicembre! È lunedì, sì. Ma non è un lunedì qualunque. È uno di quei giorni strani che stanno in mezzo: tra il solstizio appena passato e il Natale che ormai bussa forte. Le cose fuori continuano come sempre, ma dentro si sente che qualcosa è cambiato. C’è meno voglia di correre, più bisogno di capire. Più desiderio di stare bene che di fare bene. Oroscopo di Paolo Fox, lunedì 22 dicembre 2025, segno per segno. Magari sei al lavoro, magari sei già in ferie, magari stai solo contando i giorni. In ogni caso, oggi il cielo non ti chiede performance. Ti chiede sincerità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

