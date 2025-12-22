Oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025
ARIETE – Anita vince il GF meno visto di sempre. È Anita la vincitrice di questa edizione sfortunata del Grande Fratello condotta da Simona Ventura (qui per gli ascolti disastrosi della Finale ). Lego a voi questa notizia perché questa settimana avrete una bella e una brutta notizia, un po’ come quella di Anita vincitrice, sì, ma di questa edizione flop, appunto. La bella notizia: Venere torna grande protagonista nel vostro segno e vi regalerà grandi sorprese, come per esempio la dichiarazione definitiva della vostra crush. La brutta notizia: quella telefonata che state aspettando sta faticando ad arrivare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche: L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025: Capricorno e Toro, i re delle feste
Leggi anche: Oroscopo Paolo Fox: previsioni della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025 e classifica stelle
L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025: Capricorno e Toro, i re delle feste; Oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025; Oroscopo di Paolo Fox per la settimana prossima dal 22 al 28 dicembre 2025: Natale porta risposte, Sagittario favorito; L'oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre: Cancro al top, male Sagittario e Toro.
L'oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025: le previsioni per ogni segno zodiacale - Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025 sono Toro, Leone ... notizie.it
Oroscopo settimanale, le previsioni dal 22 al 28 dicembre segno per segno - La settimana si apre con entusiasmo e aspettative positive, da gestire con pazienza quando qualcuno crea confusione. tg24.sky.it
Oroscopo settimanale dal 22 al 28 dicembre 2025: Pesci, Capricorno e Acquario tra i segni più fortunati! - Scopri le previsioni della settimana su amore, salute, lavoro e fortuna segno per segno! alfemminile.com
Oroscopo della settimana 22 - 28 dicembre 2025
Nell’oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025, abbiamo ancora una concentrazione di energie nel segno dello Scorpione. Scopri le previsioni segno per segno - facebook.com facebook
L' per la settimana dal 22 al 28 dicembre #oroscopo #luciaarena x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.