Lunedì 22 dicembre 2025 apre una settimana che profuma di feste, bilanci e nuove intenzioni. È una giornata “di soglia”: da un lato c’è il bisogno di chiudere bene ciò che è rimasto in sospeso, dall’altro la voglia di rimettere ordine e ripartire con più lucidità. Le energie favoriscono concretezza, responsabilità e scelte pratiche, ma . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Oroscopo del 22 dicembre 2025: previsioni complete per tutti i segni

Leggi anche: Oroscopo di sabato 20 dicembre 2025: previsioni complete per tutti i segni

Leggi anche: Oroscopo di Branko settimana 5 -11 Dicembre 2025: Previsioni Complete per Tutti i Segni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Oroscopo del giorno, le previsioni del 22 dicembre segno per segno; L'oroscopo di oggi lunedì 22 dicembre 2025: se avete cose da risolvere chiedete a Toro e Capricorno; L’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 22 Dicembre al 28 Dicembre 2025; Paolo Fox, oroscopo di oggi lunedì 22 dicembre: le previsioni segno per segno.

Oroscopo settimanale dal 22 al 28 dicembre 2025: Pesci, Capricorno e Acquario tra i segni più fortunati! - Scopri le previsioni della settimana su amore, salute, lavoro e fortuna segno per segno! alfemminile.com