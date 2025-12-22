Oroscopo 22 – 28 dicembre 2025 Ariete. Questa settimana si presenta all'insegna di un’energia intensa, che può portarti a voler affrontare molte cose contemporaneamente. È importante trovare un equilibrio tra desiderio di azione e attenzione alle esigenze degli altri. Con un po' di calma, potrai sfruttare al meglio le tue risorse e affrontare i giorni con maggiore serenità.

? Ariete. Settimana carica di energia. forse troppa. Vuoi fare tutto, organizzare tutto e dire la tua su tutto. Attenzione: a Natale non è una gara. Respira prima di discutere su pandoro o panettone.? Giorno top: venerdì, sei incontenibile.?? Giorno no: domenica, stanchezza da eccessi.? Toro. È la tua settimana. Tavola, dolci, comfort food e divano. Sei nel tuo elemento. L’unico rischio è dire “sì” a tutti gli inviti e poi non alzarti più.? Giorno top: mercoledì, cibo e amore vanno d’accordo.?? Giorno no: lunedì, se manca qualcosa da mangiare ti innervosisci.? Gemelli. Parli, ridi, commenti, messaggi, vocali, foto dei dolci. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Oroscopo 22 – 28 dicembre 2025

