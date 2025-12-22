Oroscopo 2026 Branko | Problemi legali il segno che rischia tutto

Piccola anteprima dell'oroscopo del nuovo anno. In occasione dell'uscita del Calendario astrologico 2026 di Branko, edito Mondadori, sui social della casa editrice è disponibile una piccola anteprima sull'anno che verrà. Si inizia con i segni di Fuoco e, in particolare, l'Ariete, per cui le novità non mancheranno e ci si potrà imporre in posti mai frequentati. Anche al Leone le cose non andranno male. Si prospetta infatti un anno pieno di amore. E il Sagittario? La fortuna sarà a lungo una compagna fedelissima. Costruirai basi solide per progetti futuri. Decisioni prese al momento giusto porteranno lontano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Oroscopo 2026, Branko: "Problemi legali", il segno che rischia tutto Leggi anche: Oroscopo Branko oggi, mercoledì 1 ottobre 2025: le previsioni segno per segno Leggi anche: Oroscopo Branko oggi, giovedì 2 ottobre 2025: le previsioni segno per segno Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Che anno ci aspetta? Ecco 4 libri sull'oroscopo 2026; Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 22 dicembre: tutti i segni; Oroscopo di Branko per la settimana prossima dal 22 al 28 dicembre 2025: Natale porta chiarimenti, Capricorno in ripresa; L’oroscopo di Branko 2026: Gemelli. Oroscopo del 2026, Branko: «Anno cruciale per i Cancro, passione per i Leone. Pesci? Meglio rallentare» - Il 2026 è sempre più vicino, e l'astrologo Branko offre i suoi consigli per l'anno nuovo. leggo.it

