Oro rompe il tetto di 4.400 dollari e spinge su nuovi record

Nuovi massimi storici per l’ Oro, che ha sfondato anche il tetto dei 4.400 dollari l’oncia, aggiornando una performance annuale già entusiasmante. A dare linfa al metallo prezioso in queste sedute pre-festive contribuiscono i volumi ridotti di trading e la tradizionale sistemazione delle posizioni di fine anno. L’andamento del prezzo dell’oro. Il Future di febbraio sull’oro scambia a 4.457,90 dollari l’oncia, in rialzo dell’1,59% rispetto a ieri, dopo aver toccato un nuovo picco di tutti i tempi a 4.462,10 USDOncia. I prezzi sono aumentati di quasi il 70% dall’inizio dell’anno, avviandosi a chiudere un 2025 epico per il mercato dei preziosi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

