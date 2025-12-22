Oro record | superati 4380$ l' oncia

3.28 Il prezzo dell'oro ha toccato un nuovo massimo storico, spinto dall'ottimismo degli investitori sulla prospettiva che la Federal Reserve continui a ridurre i tassi di interesse anche nel corso del prossimo anno. Nelle prime fasi di contrattazione ha raggiunto un picco di 4.383,76 dollari l'oncia, sostenuto da una serie di dati che indicano un ulteriore indebolimento del mercato del lavoro Usa e un rallentamento dell'inflazione, elementi che lasciano spazio a un allentamento della politica monetaria. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Oro record, supera 4000 dollari l'oncia

Leggi anche: L’oncia supera i 4.000 dollari, oro oltre ogni record

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Oro a 5.400 dollari? Metalli preziosi verso nuovi record nel 2026: l’analisi di Cracco (ceo di Gold Avenue) - L'argento (+118% nel 2025) continuerà a brillare grazie alla forte domanda industriale. msn.com