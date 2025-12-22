Oro record | superati 4380$ l' oncia
3.28 Il prezzo dell'oro ha toccato un nuovo massimo storico, spinto dall'ottimismo degli investitori sulla prospettiva che la Federal Reserve continui a ridurre i tassi di interesse anche nel corso del prossimo anno. Nelle prime fasi di contrattazione ha raggiunto un picco di 4.383,76 dollari l'oncia, sostenuto da una serie di dati che indicano un ulteriore indebolimento del mercato del lavoro Usa e un rallentamento dell'inflazione, elementi che lasciano spazio a un allentamento della politica monetaria. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Oro record, supera 4000 dollari l'oncia
Leggi anche: L’oncia supera i 4.000 dollari, oro oltre ogni record
Oro a 5.400 dollari? Metalli preziosi verso nuovi record nel 2026: l’analisi di Cracco (ceo di Gold Avenue) - L'argento (+118% nel 2025) continuerà a brillare grazie alla forte domanda industriale. msn.com
Oro da record: supera i 3.700 dollari l’oncia e attira gli investitori - L’ascesa non è soltanto il risultato della volatilità dei mercati, ma anche il segnale di un cambio strutturale negli ... facile.it
L’oro ha superato l’ennesimo record - Martedì il prezzo dell’oro è salito fino superare per la prima volta i 4mila dollari per oncia troy (l’unità di misura con cui si usa pesare l’oro, che equivale a 31,1 grammi), per poi chiudere la ... ilpost.it
Aeroporto di Fiumicino, nuovo record: superati 50 milioni di passeggeri all'anno ift.tt/lj0pKPc x.com
Debito Usa: superati i 38.500 miliardi di dollari È record su tutto. Deficit e costo interessi compresi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.