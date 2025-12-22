Ornella Vanoni mi ha chiamato tre giorni prima di morire | la rivelazione di Orietta Berti a Verissimo

Orietta Berti si è raccontata a Verissimo, condividendo alcuni ricordi e riflessioni sulla sua carriera e sui suoi amici. Tra i momenti più significativi, la cantante ha parlato di Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre 2025, rivelando un episodio personale molto toccante: “Ornella Vanoni mi ha chiamato tre giorni prima di morire”. Un ricordo che lascia spazio alla memoria e alla stima reciproca tra le due artiste.

Orietta Berti si racconta a Verissimo. La cantante stata tra gli ospiti del salotto di Silvia Toffanin domenica 21 gennaio e, tra i passaggi più toccanti della sua intervista, c’è quello dedicato a Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre 2025. Berti ne parla senza costruzioni emotive, ricordando il Sanremo fatto insieme tanti anni fa e rivelando: “ Mi ha chiamata tre giorni prima di morire, voleva venire in studio ”. Un gesto che per lei dice molto del carattere dell’amica: “La voglio ricordare per la sua ironia, che era anche la sua bontà”. Il momento professionale che Orietta Berti sta vivendo è particolarmente intenso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ornella Vanoni mi ha chiamato tre giorni prima di morire”: la rivelazione di Orietta Berti a Verissimo Leggi anche: “Cosa stava per fare”. La rivelazione di Orietta Berti su Ornella Vanoni Leggi anche: Ornella Vanoni, il retroscena di Orietta Berti: ‘Stava per registrare un brano con Gino Paoli’ Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Orietta Berti: «Ornella Vanoni? Mi ha chiamata tre giorni prima di morire. Al mio matrimonio ho fatto un'ora e mezza di ritardo»; Le celebrity che ci hanno lasciato nel 2025, da Robert Redford a Ornella Vanoni; Edoardo Vianello critica apertamente Ornella Vanoni a La Volta Buona, cala il gelo in studio; Ornella Vanoni, una vita senza fine: ecco «Vincente o perdente». Ornella Vanoni, una vita senza fine: ecco «Vincente o perdente» - confessione in cui affiorano i ricordi, i rimpianti e le debolezze di una donna che ha segnato profondamente il panorama musicale italiano negli anni ’60/’80 con la sua voce particolare, dal ... lagazzettadelmezzogiorno.it

"La mitica Ornella Vanoni? Io la conoscevo bene", Armando Franceschini ricorda una leggenda della musica italiana: "Come parlava, cantava: le veniva tutto facile" - Resta viva in Italia (non solo nell’Italia musicale) l’emozione per la scomparsa della leggendaria Ornella Vanoni (22 settembre 1934 - ildolomiti.it

Un anno fa Ornella Vanoni svelava a Vogue il contenuto della sua borsa e oggi ci fa scendere più di una lacrimuccia - Riguardare oggi quel gesto semplice cambia completamente il modo di leggerlo. sfilate.it

MORTE ORNELLA VANONI: FAZIO DISTRUTTO DAL DOLORE DOPO LA NOTIZIA. NON SONO IN GRADO....

Ornella Vanoni Fanpage - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.