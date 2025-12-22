Frosinone 0 Sassuolo 0 Frosinone: Rodolfo; Luchetti, Pelosi, Obleac; Lohmatov (29’ s.t. Buonpane), Molignano, Toci, Ndoye; Schietroma (50’ s.t. Ceesay), Befani; Colley (46’ s.t. Cichero). All. Marini (Di Giosia, Fiorito, Ndow, Zorzetto, Reali, Mboumbou, Majdenic, Carpentieri) Sassuolo: Guri; Benvenuti, Vezzosi (8’ s.t. Sibilano), Macchioni, Barani (40’ s.t. Costabile); Weiss, Amendola (24’ s.t. Acatullo), Seminari (24’ s.t. Frangella); Negri; Kulla, Chiricallo (40’ s.t. Daldum). All. Bigica (Nyarko, Campani, Mussini, Gjyla, Barry, Tampieri) Note: ammoniti Obleac, Seminari, Chiricallo, Pelosi, Cichero Arbitro: Esposito di Napoli (Valcaccia, Tagliaferro) Chiude il suo 2025 pareggiando a reti bianche a Frosinone, il Sassuolo, che resta a metà classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ormai un mese senza vittorie

