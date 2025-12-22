Orientamento basta eventi spot Diventi strutturale con le imprese

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CAPITALE UMANO. La maggioranza dei giovani fa fatica nelle scelte e il 54% si sente inadeguato al mondo del lavoro. L’assessore regionale Simona Tironi: «Serve una politica educativa con un’alleanza stabile tra scuola e sistema produttivo». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

