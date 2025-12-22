Oria – tra ebrei e Federico II

Oria, città ricca di storia e tradizioni, offre un'interessante testimonianza delle comunità ebraiche e del periodo di Federico II. Domenica 28 dicembre alle ore 10.00, si svolgerà un percorso di scoperta che permetterà di conoscere meglio le radici culturali e storiche di questo luogo. Un'occasione per approfondire la conoscenza di un patrimonio unico e significativo per la regione.

ORIA – TRA EBREI E FEDERICO IIDomenica 28 dicembre – ore 10.00Un viaggio nel tempo alla scoperta di una delle più affascinanti città della Puglia.Antico centro messapico, Oria fu sede di una vivace comunità ebraica e teatro delle nozze imperiali tra Federico II e Jolanda di Brienne, principessa.

