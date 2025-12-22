Ordigno di 300 grammi collegato al freno dell' auto uccide generale russo | le ritorsioni asimmetriche e la guerra segreta di Kiev

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ordigno di 300 grammi collegato al freno di un'auto ha provocato la morte del generale russo Sarvarov, a Mosca, in un momento cruciale delle trattative di pace. L'evento evidenzia una crescente tensione nel contesto di ritorsioni asimmetriche e di una guerra segreta che coinvolge Kiev e le altre parti coinvolte nel conflitto.

Sarvarov è stato assassinato da un ordigno nascosto nella sua vettura a Mosca in un momento delicato della fase negoziale per la pace. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

ordigno di 300 grammi collegato al freno dell auto uccide generale russo le ritorsioni asimmetriche e la guerra segreta di kiev

© Xml2.corriere.it - Ordigno di 300 grammi collegato al freno dell'auto uccide generale russo: le ritorsioni asimmetriche e la guerra segreta di Kiev

Leggi anche: Le ritorsioni asimmetriche e la guerra segreta tra Mosca e Kiev nelle retrovie: le tattiche degli apparati speciali ucraini

Leggi anche: Attentato a Mosca, bomba sotto l’auto uccide un generale russo: «Sospetti su Kiev»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.