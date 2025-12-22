Ordigno di 300 grammi collegato al freno dell' auto uccide generale russo | le ritorsioni asimmetriche e la guerra segreta di Kiev

Un ordigno di 300 grammi collegato al freno di un'auto ha provocato la morte del generale russo Sarvarov, a Mosca, in un momento cruciale delle trattative di pace. L'evento evidenzia una crescente tensione nel contesto di ritorsioni asimmetriche e di una guerra segreta che coinvolge Kiev e le altre parti coinvolte nel conflitto.

