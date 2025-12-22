Ora è ufficiale | a Roma Italia viva entra in maggioranza con il sindaco Gualtieri

Non che la cosa non fosse nell'aria. Adesso però c'è l'ufficialità: a Roma Italia viva passa in maggioranza con il sindaco Pd Roberto Gualtieri. A certificare questo passaggio il voto positivo dei due consiglieri capitolini renziani in Assemblea capitolina, Francesca Leoncini e Valerio Casini. al bilancio di previsione per il prossimo anno varato oggi dall'Aula Giulio Cesare. Ad annunciarlo la deputata di Iv Maria Elena Boschi: "Dall'inizio di questa consiliatura Italia Viva ha scelto un'opposizione costruttiva e responsabile, fondata sul merito dei provvedimenti e sull'interesse dei cittadini romani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

