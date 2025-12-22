Operazione senza precedenti in Florida | 43 bambini scomparsi ritrovati in due settimane
In una massiccia operazione di polizia senza precedenti, 43 bambini scomparsi sono stati localizzati e portati in salvo in 14 contee del Nord della Florida, con alcuni rintracciati persino in stati limitrofi come Mississippi, Louisiana e Tennessee. Lo hanno annunciato le autorità federali presso il Tribunale Federale di Tallahassee. I minori avevano un’età compresa tra 1 e 17 anni, e tra loro figurano bambini scomparsi da mesi, tra cui una piccola di soli 12 mesi, portata via dalla madre e affidata ai servizi sociali, ritrovata il 2 dicembre a Baton Rouge, in Louisiana. L’operazione “Northern Lights”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
