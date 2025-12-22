Operata la mamma di Anna Tagliaferri vittima di femminicidio | ferita per difendere la figlia ora è fuori pericolo

È stata operata la madre di Anna Tagliaferri, vittima di femminicidio a Cava de' Tirreni, avvenuto ieri. La donna, ferita nel tentativo di difendere la figlia, si trova ora fuori pericolo. L’intervento ha consentito di stabilizzarla e di valutare eventuali ulteriori trattamenti necessari. La sua situazione viene monitorata attentamente in un contesto di grande preoccupazione familiare e sociale.

Operata la mamma di Anna Tagliaferri, la donna di 40 anni uccisa a Cava de'Tirreni ieri dal compagno. Il sindaco valuta il lutto cittadino nel giorno dei funerali della donna.

