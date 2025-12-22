Openda torna al gol in Juventus-Roma | una rete per il morale e per scalare le gerarchie
Juventus-Roma non è stata solo una semplice vittoria. Per i bianconeri di Luciano Spalletti è stata molto di più. Allo Stadium si sono viste per la prima volta tutte le idee tattiche del tecnico di Certaldo. Oltre a ciò ci sono state tante ottime prestazioni e anche qualche rinascita sportiva. Dopo alcuni mesi in chiaroscuro, è tornato a brillare Lois Openda. Il centravanti belga si è finalmente sbloccato anche in campionato, trovando il suo primo gol in Serie A. Un gol semplice, in quanto doveva solo appoggiare la palla in rete, dopo che Svilar aveva respinto il colpo di testa di Mckennie. Arrivato questa estate per essere il nuovo punto fermo dell’attacco insieme a David, è da subito partito dietro nelle gerarchie, complice l’impressionante inizio di stagione di Vlahovic e dell’attaccante americano. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
