Open-es l’alleanza che accelera la sostenibilità delle imprese italiane

Una piattaforma che accompagna imprese grandi e piccole nella sostenibilità e nella trasformazione digitale. È questo l’obiettivo di Open-es, l’alleanza promossa da Eni insieme a partner industriali, finanziari e istituzionali che oggi coinvolge una community di oltre 40 mila aziende. "Open-es è un’alleanza di sistema, lanciata nel 2021, per coinvolgere le imprese in un percorso di sviluppo sui temi della sostenibilità e del digitale”, spiega Giulia Merico, Project Manager di Open-es per Strategic Positioning, Communication and Value Chain. Nel corso degli ultimi anni più di 30 partner si sono aggiunti all’iniziativa, dalle grandi imprese a banche, associazioni ed enti accademici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

