Open day a scuola grazie al presepe vivente

Un viaggio nel tempo fino alla nascita di Gesù. Un open day speciale nell'istituto comprensivo De Amicis di Succivo che ha aperto le porte ai genitori e ai visitatori per uno spettacolo suggestivo senza tempo.Nel cortile della scuola si aggiravano, pastorelli, centurioni romani, venditori.

