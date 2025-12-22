One Piece 2 Netflix svela tutte le voci del Chopper del live-action | c' è anche quella italiana a margine

Con l'arrivo di Tony Tony Chopper nel live action di One Piece, l'attenzione non è rivolta solo alla CGI o alla recitazione, ma anche a una componente spesso sottovalutata: la voce. Netflix ha recentemente rivelato tutte le interpreti, inclusa quella italiana, offrendo uno sguardo più approfondito sul lavoro dietro le quinte di questa produzione.

Con l'arrivo di Tony Tony Chopper nel live action di One Piece, l'attenzione non è rivolta solo alla CGI o alla recitazione, ma anche a una componente spesso sottovalutata: la voce. La seconda stagione del live-action di One Piece introduce Tony Tony Chopper, personaggio chiave della saga. Tra CGI, interpretazione e doppiaggio, cresce l'attesa per la resa vocale italiana, elemento decisivo per l'impatto emotivo del personaggio su Netflix. Chopper nel live-action: un debutto delicato tra tecnologia e identità La seconda stagione di One Piece, intitolata One Piece Into the Grand Line, segna un passaggio decisivo per l'adattamento Netflix. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

