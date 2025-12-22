Ondaperpetua di Ugo Levita a Calatia a Maddalono | inaugurazione gratuita e date

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ondaperpetua, mostra personale di Ugo Levita, arriva al Museo archeologico nazionale di Calatia a Maddaloni. L’inaugurazione è prevista lunedì 22 dicembre 2025 dalle 17:30 alle 19:30 con ingresso gratuito. Nella stessa giornata il museo resta aperto con bigliettazione ordinaria dalle 9:00 fino all’inizio dell’evento. L’esposizione sarà visitabile fino al 6 gennaio 2026 nella sala polifunzionale, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

ondaperpetua di ugo levita a calatia a maddalono inaugurazione gratuita e date

© Sbircialanotizia.it - Ondaperpetua di Ugo Levita a Calatia a Maddalono: inaugurazione gratuita e date

Leggi anche: Il Camper dell’Ascolto arriva a Reggio, consulenza psicologica gratuita: ecco le date e dove

Leggi anche: I Carabinieri in piazza Ugo Bassi contro ogni forma di violenza

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ugo Levita. Ondaperpetua - La Fondazione Ente Ville Vesuviane promuove la mostra personale del pittore Ugo Levita dal titolo "Ondaperpetua". itinerarinellarte.it

Ondaperpetua, inaugurata la mostra di Ugo Levita - Inaugurata nella Casina dei Mosaici al Parco sul Mare di Villa Favorita a Ercolano (Napoli) la mostra 'Ondaperpetua' di Ugo Levita, artista di origini napoletane che oggi vive in Umbria. ansa.it

Ondaperpetua, la mostra personale dell'artista Ugo Levita in esposizione a Ercolano - La Fondazione Ente Ville Vesuviane promuove la mostra personale del pittore Ugo Levita dal titolo Ondaperpetua. napolitoday.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.