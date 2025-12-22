ONDA BIANCA LA VERA STORIA DI MOBY DICK di Giovanni Lanteri | recensione
Per la casa editrice Bookabook, il giovane Giovanni Lanteri riscrive la storia del capodoglio albino più famoso della letteratura. Trama. Il libro offre una nuova prospettiva su uno dei miti letterari più celebri: quello della balena bianca Moby Dick, protagonista del capolavoro di Herman Melville. L’autore rovescia il punto di vista, narrando la storia non più attraverso gli occhi del marinaio Ismaele, ma direttamente da quello del capodoglio stesso, chiamato Onda Bianca. Completamente bianco, è nato con un’indole da esploratore estremamente interessato alle rotte segrete degli oceani. La sua vita viene narrata sin dalla nascita, seguendolo nel vasto e misterioso ambiente marino. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Leggi anche: “Moby Dick. La balena”: in mostra a Palazzo Ducale la storia di un mito dall’antichità all’arte contemporanea
Leggi anche: Vice – L’uomo nell’ombra: la vera storia dietro il film su Dick Cheney
Verissimo, Bianca Atzei conferma la fine della storia d'amore con Stefano Corti: "La priorità è il nostro Noah" - Ospite nella puntata di Verissimo in onda questo sabato, 22 novembre, su Canale 5, la cantante Bianca Atzei ha confermato la fine della storia d'amore con Stefano Corti! comingsoon.it
Storia vera di Riscatto d’amore, film in onda oggi 25 marzo 2025 su Canale 5/ Angel e il sogno di rinascita… - in prima serata su Canale 5: la forza dell’amore come antidoto per la vita. ilsussidiario.net
Bianca Guaccero a Verissimo-Le storie: età, dove vive, la relazione con il suo maestro di Ballando, il divorzio, la figlia Alice e la rinascita - Le interviste più belle della stagione di "Verissimo" tornano oggi, sabato 31 maggio, su Canale 5. ilmattino.it
Il nuovo tour e il duetto con Bianca Atzei Nell’intervista andata in onda il 19 dicembre 2025, su Radio Zeta, i Modà raccontano la grande soddisfazione per l’ultimo tour e annunciano le nuove date estive 2026, da Servigliano alla Reggia di Caserta, dall’Allianz - facebook.com facebook
HABEMUS FUMATA BIANCA! IL #GFVIP SI FARÀ E ANDRÀ IN ONDA IL PRIMO LUNEDÌ DI MARZO. DOPO L'APERTURA DI PIER SILVIO BERLUSCONI, È ARRIVATA L'UFFICIALITÀ. IL REALITY CONDOTTO DA SIGNORINI POTREBBE ANCHE ANTICIPAR x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.