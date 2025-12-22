Tempo di lettura: 4 minuti L’identità profonda di un’azienda non si esaurisce nella mera formulazione del logo o nella brillantezza di un claim pubblicitario, ma trova la sua manifestazione più concreta in ogni punto di contatto fisico con il mercato e con il proprio asset umano. L’abbigliamento professionale e il merchandising aziendale travalicano la loro funzione meramente pratica, elevandosi a strumenti di comunicazione strategica con una ripercussione significativa sia sulla percezione esterna che sulla coesione interna del corpo aziendale. Questi artefatti tangibili agiscono come ponti solidi, unendo l’astrazione del brand alla sua materializzazione nell’operatività quotidiana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Oltre la divisa: l’espressione strategica dell’identità attraverso l’abbigliamento e il merchandising

Leggi anche: A difesa dell’identità: la via per la nuova Europa passa attraverso il ricordo della caduta del Muro di Berlino

Leggi anche: Casa e identità, arredare come forma di espressione personale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L’abbraccio di un giorno: la breve tregua di Natale nella Berlino divisa. Nel dicembre 1963, il primo accordo sui permessi di passaggio aprì una breccia temporanea nel muro di Berlino. Per il periodo natalizio, oltre un milione di cittadini dell'Ovest poté final - facebook.com facebook