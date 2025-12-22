Oltre 25mila hanno ottenuto almeno un 18 al semestre filtro per Medicina
A ottenere almeno un 18 nel semestre filtro per entrare a Medicina, Veterinaria o Odontoiatria sono stati oltre 25mila aspiranti medici. Per l’esattezza 25.450. Hanno preso un 18 negli esami di Chimica, Biologia e Fisica sostenuti durante i due appelli del 20 novembre e del 10 dicembre. Gli studenti conosceranno solo domani, martedì 23, i voti ottenuti al secondo appello ma già trapelano alcuni numeri. Chi non ha raggiunto le tre sufficienze dovrà recuperare il debito formativo nell’ateneo che il 12 gennaio, giorno della pubblicazione della graduatoria nazionale, verrà assegnato. Sarà un decreto del ministero dell’Università e della Ricerca a definire tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
