Anche quest’anno la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara rinnova la tradizione delle Strenne Natalizie, un gesto di solidarietà che raggiunge le famiglie più fragili attraverso le Caritas del territorio apuano. La collaborazione con Anffas Massa Carrara, avviata lo scorso anno, è stata confermata e ha permesso di realizzare e distribuire 120 pacchi alimentari destinati alle comunità di Avenza, Marina di Carrara, Pontremoli e Massa, con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto in vista delle festività. Anffas ha curato nuovamente la preparazione delle strenne, coinvolgendo ragazzi e volontari nella realizzazione dei pacchi, che contengono una selezione di prodotti tipici del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oltre 120 strenne natalizie a famiglie fragili

