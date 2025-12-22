Oltre 100mila euro di multe a ristoranti e attività novaresi

Oltre 100mila euro di multe a ristoranti e attività novaresi I controlli dei carabinieri svolti in diversi locali e attività del novarese hanno portato alla constatazione di numerose irregolarità, con sanzioni totali superiori a questa cifra.

I controlli dei carabinieri in diversi locali e attività del novarese hanno portato a oltre 100mila euro di multe. Le ispezioni sono state effettuate in una cava e in un autolavaggio nel Comune di Romentino, in un autolavaggio, in una sala slot, in un bar e in un ristorante a Galliate.

