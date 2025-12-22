Sono molti più di mille, quante erano le fiaccole pronte, i partecipanti alla fiaccolata a difesa dei lavoratori di Casa Sollievo della Sofferenza. Il serpentone luminoso ha attraversato San Giovanni Rotondo partendo da piazza dei Martiri e percorrendo viale Cappuccini, fino a raggiungere. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Oltre 1000 fiaccole a difesa degli operatori sanitari di Casa Sollievo

Leggi anche: Siglato il protocollo operativo Asl Taranto e Prefettura di Taranto per la prevenzione degli atti di violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari

Leggi anche: Operatori sanitari per Gaza, Pd: "La dignità di ogni vita sia difesa"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Al calare della sera, le stradine rischiarate da fiaccole e torce conducono il pubblico in un viaggio nella Palestina di duemila anni fa. Tra botteghe artigiane, mercanti, suoni e gesti antichi, Marcellano prende vita grazie a oltre cento figuranti impegnati in più di t - facebook.com facebook