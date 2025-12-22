Olivetti, resort fantasma. Lavori sospesi in colonia. E tornano gli ‘invisibili’.

Sarzana (La Spezia), 22 dicembre 2025 – Gli ospiti sono arrivati. Forse sarebbe più corretto dire che sono tornati, riprendendo confidenza con quelle stanze ben conosciute anche se nel frattempo demolite, aperte alla luce del sole e adattate a quel percorso di trasformazione in un modello extra lusso come ancora compare nel disegno affisso all’ingresso dell’ex colonia Olivetti di Marinella. Non deve essere stato difficile far girare la voce anche senza il supporto delle piattaforme social e pubblicizzare l’alloggio a costo zero a soltanto due passi dal mare. Unica premura per gli ospiti quella di non farsi vedere troppo in giro per non sollevare le solite lamentele dei residenti del borgo marinaro che dopo anni di abbandono iniziavano a sperare in un futuro differente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

