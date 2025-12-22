OlimpiadiMattarella consegna Tricolore

14.00 ll Presidente della Repubblica Mattarella ha affidato il Tricolore ai portabandiera azzurri olimpici e paraolimpici durante la cerimonia di consegna al Quirinale. "L'Italia intera sarà con voi atleti", ha detto loro Mattarella. "In questo tempo difficile sarà molto importante il messaggio di pace e solidarietà, di amicizia, che sarà espresso".Per il Presidente, "sarà importante la diffusione di questo messaggio da parte vostra e di tutti gli atleti impegnati nei Giochi Invernali MilanoCortina 2026". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, il 22 dicembre la consegna del Tricolore al Quirinale

Leggi anche: Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il tricolore agli atleti: “L’Italia sarà con voi”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ecco chi guiderà l’Italia ai Giochi: emozione al Quirinale!.

Mattarella consegna il tricolore agli alfieri: "L'Italia con voi. Felice di vedere Brignone pronta" - Il Super G di Val d'Isere, con Sofia Goggia, è stato una buona premessa". msn.com