Olimpiadi Milano-Cortina Mattarella consegna tricolore agli alfieri | L’Italia è con voi
“Sono certo che renderete onore all’Italia”. Salone dei Corazzieri del Quirinale, atmosfera natalizia ma anche emozionante, febbricitante, adrenalinica per le Olimpiadi Milano-Cortina alle porte. E il silenzio è assordante quando il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prende tra le sue mani il tricolore per consegnarlo ad Arianna Fontana, atleta donna più vincente di sempre nella . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il tricolore agli atleti: “L’Italia sarà con voi”
Leggi anche: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, consegnato da Mattarella il tricolore ai portabandiera dell’Italia
Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: dalla Calabria alla Campania - La fiaccola stasera a Salerno. Il sindaco: “Il fuoco di Olimpia scalda i nostri cuori”; Macron, Vance Mattarella e Phelps. È già toto nomi per le cerimonie; Sergio Mattarella e lo sport: storia di una passione al Quirinale; Cerimonia d'apertura Olimpiadi Invernali 2026: all'inaugurazione di Milano Cortina si esibirà anche Pierfrancesco Favino.
Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il tricolore: "L'Italia sarà con voi, rendetele onore" - La cerimonia al Quirinale verso le Olimpiadi Invernali con presenti anche il ministro Abodi, il presidente del Coni Buonfiglio e i portabandiera olimpici ... corrieredellosport.it
Diretta live Olimpiadi 2026 Milano Cortina, Mattarella consegna bandiera, Brignone commossa. Goggia non risponde - La cerimonia al Quirinale della consegna della bandiera dell'Italia ai quatto portabandiera di Milano Cortina 2026: Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino ... sport.virgilio.it
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, consegnato da Mattarella il tricolore ai portabandiera dell’Italia - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato ufficialmente il tricolore ai sei portabandiera dell'Italia, Federica Brignone, Arianna ... oasport.it
I pizzoccheri di Teglio entrano nel percorso culturale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook
Olimpiadi Milano Cortina: Mariah Carey sarà la protagonista della cerimonia di apertura. La pop star americana sarà il volto simbolo della cerimonia, tra creatività italiana e ospiti internazionali. x.com
