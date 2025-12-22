Olimpiadi la speranza di esserci Oggi riapre la biglietteria online
C’è ancora qualche possibilità per chi vuole assistere a una o più gare olimpiche ai Giochi invernali Milano-Cortina 2026 che saranno inaugurati il prossimo 6 febbraio con una cerimonia allo stadio di San Siro. Oggi, a partire dalle 16, saranno messi a disposizione ulteriori biglietti per assistere alle competizioni di hockey su ghiaccio, biathlon, sci di fondo, curling e combinata nordica. Un’occasione unica per vivere da vicino anche lo spettacolo delle Paralimpiadi e per offrire al pubblico un’esperienza che rappresenta al tempo stesso sport, inclusione e passione. Dalle qualificazioni fino alla gran finale, Milano sarà il palcoscenico delle sfide di hockey su ghiaccio, sia maschile che femminile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Riapre la vendita dei biglietti per le olimpiadi (e per la cerimonia)
Leggi anche: Milano-Cortina 2026, accesa al Quirinale la fiamma: «Le olimpiadi sono un segno di speranza e pace»
