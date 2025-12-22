Olimpia Teodora sempre più perfetta | contro Bologna undicesima vittoria su undici
Continua ancora l’incredibile striscia positiva dell’Olimpia Teodora che conferma l’imbattibilità in campionato battendo con un netto 3-0 il Volley Team Bologna. Non c’è quasi partita al PalaCosta, con le giallorosse nella loro miglior versione: tanta difesa e contrattacchi efficaci. Le ospiti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Vittoria netta contro Ripalta, l'Olimpia Teodora si conferma in vetta alla classifica
Leggi anche: L’Olimpia Teodora non si ferma più. A Montespertoli arriva la sesta vittoria consecutiva
Olimpia Teodora sempre più perfetta: contro Bologna undicesima vittoria su undici - Dopo la pausa per le feste di Natale, Le Leonesse torneranno in campo in trasferta il 10 gennaio 2026 a Ostiano, fischio d’inizio ore 20. today.it
Volley: Una Olimpia perfetta annichilisce Bologna e festeggia il Natale imbattuta dopo 11 turni - L’Olimpia Teodora saluta il 2025 nel migliore dei modi, con una vittoria netta che consolida il primo posto in classifica e certifica un percorso fin qui impeccabile. ravennawebtv.it
Volley B1 femminile. Teodora perfetta. Sabato c’è Riccione - L’Olimpia Teodora ha svolto con disinvoltura il compito che le si proponeva a Montespertoli sabato scorso. ilrestodelcarlino.it
Olimpia Teodora, un finale d’anno da incorniciare: primato e imbattibilità confermati - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.