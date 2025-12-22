Olimpia Teodora sempre più perfetta | contro Bologna undicesima vittoria su undici

Continua ancora l’incredibile striscia positiva dell’Olimpia Teodora che conferma l’imbattibilità in campionato battendo con un netto 3-0 il Volley Team Bologna. Non c’è quasi partita al PalaCosta, con le giallorosse nella loro miglior versione: tanta difesa e contrattacchi efficaci. Le ospiti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

