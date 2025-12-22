Olanda auto sulla folla | almeno 9 feriti tre gravi
(Adnkronos) – Almeno nove persone sono rimaste ferite oggi, lunedì 22 dicembre, in Olanda, quando un’auto è piombata sulla folla a Nunspeet nella provincia centrorientale della Gheldria. Nel paese era in corso la tradizionale parata annuale natalizia delle luci. Tre dei feriti sono gravi. Secondo il giornale “Telegraaf”, la polizia ritiene che si sia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
