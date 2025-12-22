(Adnkronos) – Almeno nove persone sono rimaste ferite oggi, lunedì 22 dicembre, in Olanda, quando un’auto è piombata sulla folla a Nunspeet nella provincia centrorientale della Gheldria. Nel paese era in corso la tradizionale parata annuale natalizia delle luci. Tre dei feriti sono gravi. Secondo il giornale “Telegraaf”, la polizia ritiene che si sia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Olanda, auto sulla folla: almeno 9 feriti, tre gravi

Leggi anche: Auto sulla folla durante una parata natalizia in Olanda: almeno 9 feriti, tre sono in gravi condizioni

Leggi anche: Olanda, auto sulla folla, almeno 5 feriti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il rapporto sull'asse islamisti-sinistra. Da Parigi all'Italia; Antitrust multa Apple: 98,6 milioni di euro per abuso di posizione dominante; Occhio a questa nuova truffa: così spariscono quasi 100 euro a volta dalla tua carta; Natale e rischio furti in casa, le 5 mosse per partire sereni.

Olanda, auto piomba sulla folla durante una parata natalizia: diversi feriti, tre in condizioni gravi - Almeno cinque persone sono rimaste ferite oggi in Olanda, quando un'auto è piombata sulla folla a Nunspeet, nella provincia centrorientale della Gheldria, dove era in corso la tradizionale parata annu ... affaritaliani.it