Olanda auto sulla folla almeno 5 feriti
(Adnkronos) – Almeno cinque persone sono rimaste ferite oggi in Olanda, quando un'auto è piombata sulla folla a Nunspeet, nella provincia centrorientale della Gheldria, dove era in corso la tradizionale parata annuale delle luci. La polizia, che ha parlato di "un grave incidente", sta indagando per accertare se l'auto sia stata lanciata intenzionalmente contro la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Auto sulla folla di una parata natalizia in Olanda, diversi feriti
Leggi anche: Francia, auto sulla folla: almeno dieci feriti
Il rapporto sull'asse islamisti-sinistra. Da Parigi all'Italia; Occhio a questa nuova truffa: così spariscono quasi 100 euro a volta dalla tua carta.
Auto sulla folla durante una parata natalizia in Olanda: «Almeno 10 feriti, tre persone sono in gravi condizioni» - Un grave incidente ha scosso la cittadina di Nunspeet, nei Paesi Bassi, a est di Amsterdam. msn.com
Auto sulla folla di una parata natalizia in Olanda, diversi feriti - Sarebbero almeno 10 i feriti secondo testimoni oculari, di cui tre sarebbero in gravi condizioni ... msn.com
Auto sulla folla a una parata di Natale in Olanda: «Ci sono almeno 10 feriti» - Il tragico episodio nella cittadina di Nunspeet: almeno tre persone sarebbero gravi. open.online
A Trani un albero è caduto in via Olanda. E’ successo questa mattina poco dopo le 7.30. Colpite alcune auto parcheggiate. Non ci sono feriti. E’ una delle conseguenze del maltempo che sta interessando la Puglia nelle ultime ore. Ieri la Protezione civile reg - facebook.com facebook
Nexperia, l’Olanda blocca la tutela statale del gigante dei semiconduttori per auto ed elettrodomestici controllato da capitali cinesi x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.