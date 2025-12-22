Olanda auto sulla folla almeno 5 feriti

(Adnkronos) – Almeno cinque persone sono rimaste ferite oggi in Olanda, quando un'auto è piombata sulla folla a Nunspeet, nella provincia centrorientale della Gheldria, dove era in corso la tradizionale parata annuale delle luci. La polizia, che ha parlato di "un grave incidente", sta indagando per accertare se l'auto sia stata lanciata intenzionalmente contro la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Auto sulla folla durante una parata natalizia in Olanda: «Almeno 10 feriti, tre persone sono in gravi condizioni» - Un grave incidente ha scosso la cittadina di Nunspeet, nei Paesi Bassi, a est di Amsterdam. msn.com