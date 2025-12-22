Olanda auto sulla folla alla parata natalizia di Nunspeet
Durante una parata natalizia di luci a Nunspeet, nell’est dei Olanda, un’auto ha investito un gruppo di persone che stava attendendo il passaggio del corteo. Il bilancio provvisorio parla di almeno nove feriti, tre dei quali in gravi condizioni. La polizia locale ha definito l’episodio «grave», ma ha escluso l’ipotesi di un gesto intenzionale. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze ed elicotteri dei servizi di emergenza, mentre l’area è stata immediatamente messa in sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe travolto i presenti mentre erano fermi lungo il percorso della parata. 🔗 Leggi su Panorama.it
