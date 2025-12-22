Olanda auto sulla folla a una parata natalizia | almeno 9 feriti
Diverse persone sono rimaste ferite a Nunspeet, nella parte centro-orientale dell’ Olanda, quando un’auto ha investito la folla che stava aspettando il passaggio di una parata natalizia. Sarebbero almeno 9 i feriti, di cui tre in gravi condizioni, secondo quanto riporta De Telegraaf. Secondo i media olandesi, che citano le autorità locali, la polizia non è al momento in grado di stabilire se si sia trattato di un atto intenzionale. A causa dell’incidente, la parata è stata interrotta. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
