Diverse persone sono rimaste ferite a Nunspeet, nella parte centro-orientale dell’ Olanda, quando un’auto ha investito la folla che stava aspettando il passaggio di una parata natalizia. Sarebbero almeno 9 i feriti, di cui tre in gravi condizioni, secondo quanto riporta De Telegraaf. Secondo i media olandesi, che citano le autorità locali, la polizia non è al momento in grado di stabilire se si sia trattato di un atto intenzionale. A causa dell’incidente, la parata è stata interrotta. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olanda, auto sulla folla a una parata natalizia: almeno 9 feriti

Auto sulla folla durante una parata natalizia in Olanda: «Almeno 10 feriti, tre persone sono in gravi condizioni» - Un grave incidente ha scosso la cittadina di Nunspeet, nei Paesi Bassi, a est di Amsterdam. msn.com