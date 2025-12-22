Oggi si disputa la finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna a Riyadh, in Arabia Saudita. La partita rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre, con un valore stimato di quasi 10 milioni di euro. Di seguito, le informazioni su orario e modalità di visione in tv e streaming.

Il Napoli per confermare la propria supremazia in Italia, il Bologna per rendere ulteriormente magico il 2025 e regalarsi una storica prima volta: è il giorno della finale di Supercoppa italiana a Riyadh, in Arabia Saudita. A sfidarsi saranno la formazione di Antonio Conte e quella di Vincenzo Italiano. Due realtà differenti: il Napoli è la formazione campione d’Italia, mentre il Bologna è la favola degli ultimi anni e cerca un altro trofeo da aggiungere in bacheca dopo la Coppa Italia di maggio. Di Lorenzo e compagni hanno vinto nettamente per 2-0 in semifinale contro il Milan grazie alle reti di Rasmus Hojlund e di David Neres, mentre il Bologna ha sconfitto l’Inter di Cristian Chivu ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oggi la finale di Supercoppa: il Napoli sfida il Bologna in un match che vale quasi 10 milioni | Orario e dove vederla in tv e streaming

Leggi anche: Napoli-Bologna in finale di Supercoppa Italiana, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Leggi anche: Napoli-Milan di Supercoppa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Supercoppa, il Napoli batte il Milan 2-0 e vola in finale; Supercoppa italiana, Bologna-Inter 4-3 dopo i rigori: passano i rossoblù - Supercoppa, seconda semifinale: Bologna-Inter 4-3. La sintesi; Napoli-Bologna in finale di Supercoppa Italiana, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Napoli-Bologna: le probabili formazioni della finale e dove vederla in tv.

Napoli-Bologna in finale di Supercoppa Italiana, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Bologna scendono in campo per la finale della Supercoppa Italiana 2025: si gioca allo stadio Al- fanpage.it

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: finale di Supercoppa, c'è Napoli-Bologna! - In questo lunedì 22 dicembre si disputa la finale di Supercoppa italiana 2025 a Riyad tra Napoli e Bologna, calcio d'inizio alle ore 20 italiane. tuttonapoli.net

Napoli-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Supercoppa italiana - Gli azzurri di Antonio Conte, dopo aver eliminato il Milan, affrontano i rossoblù di Vincenzo Italiano, vittoriosi ai calci di rigore contro l'Inter ... tuttosport.com