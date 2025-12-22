Oggi i tifosi tollerano tutto sono feccia Quanto mancano i ribelli nel calcio come Maurizio Montesi

Chiedi chi era Maurizio Montesi. “Era un ribelle e un comunista – scrive El Paìs – La sua figurina Panini raffigura il volto di un Che Guevara romano: baffi alla messicana, sopracciglia folte e occhi cadenti pieni di luce e malinconia”. Cresciuto nella Lazio, e lì rimasto salvo una parentesi all’Avellino, prima di sparire dal calcio a 26 anni. La sua è una storia da romanzo, spesso dimenticata. Era legato alle formazioni extraparlamentari di sinistra, nel 1978 rilasciò un’intervista a Lotta Continua accusando i dirigenti dell’Avellino di utilizzare il calcio a fini clientelari e i tifosi locali di essere conniventi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

