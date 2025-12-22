Chiedi chi era Maurizio Montesi. “Era un ribelle e un comunista – scrive El Paìs – La sua figurina Panini raffigura il volto di un Che Guevara romano: baffi alla messicana, sopracciglia folte e occhi cadenti pieni di luce e malinconia”. Cresciuto nella Lazio, e lì rimasto salvo una parentesi all’Avellino, prima di sparire dal calcio a 26 anni. La sua è una storia da romanzo, spesso dimenticata. Era legato alle formazioni extraparlamentari di sinistra, nel 1978 rilasciò un’intervista a Lotta Continua accusando i dirigenti dell’Avellino di utilizzare il calcio a fini clientelari e i tifosi locali di essere conniventi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - "Oggi i tifosi tollerano tutto, sono feccia. Quanto mancano i ribelli nel calcio come Maurizio Montesi"

Grazie ai 1700 tifosi che oggi ci hanno accompagnato alla vittoria sul campo del Sassuolo Sabato 27 dicembre chiudiamo il 2025 ospitando il Cagliari al Grande Torino, ci vediamo dopo le feste! www.torinofc.it/biglietteria - facebook.com facebook

