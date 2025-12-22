Suora missionaria negli Stati Uniti, santa Francesca Saverio Cabrini ha costruito un impero caritativo facendosi strumento di Dio oltreoceano. Oggi, 22 dicembre è la memoria liturgica di santa Francesca Saverio Cabrini, suora lombarda, che con tenacia e fede ha costruito un impero caritativo negli Stati Uniti portando il Signore tra gli immigrati italiani. Nasce a. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 22 dicembre, Santa Cabrini: oltreoceano porta la speranza tra gli ultimi

Leggi anche: Papa Leone XIV: “Negli ultimi giorni c’è una scintilla di speranza in Terra Santa”

Leggi anche: Sport in tv oggi (lunedì 22 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sito Istituzionale | Natale nel Municipio XI, eventi dal 18 al 22 dicembre; Santo del giorno 22 Dicembre 2025 Santa Francesca Saverio Cabrini, vergine; Lunedì 22 dicembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno; Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 20 e domenica 21 dicembre.

Lunedì 22 dicembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Oggi è lunedì 22 dicembre e si festeggia Santa Francesca Saverio Cabrini. nostrofiglio.it