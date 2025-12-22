“Trasparenza, investimenti veri, rispetto dei lavoratori e un futuro industriale certo non sono negoziabili”. La Uiltrasporti dell'Umbria accende i riflettori sulla “situazione dell’Omcl (le officine manutenzione ciclica di Trenitalia) di Foligno”. Per il sindacato “è ormai gravissima e non più. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Officine Trenitalia di Foligno, la denuncia della Uil: "Situazione gravissima e non più rinviabile"

Leggi anche: Posti a rischio alle Officine. Il piano di rilancio svanisce: "Trenitalia non vuole investire"

Leggi anche: Doccia fredda sulle Officine Trenitalia, l'azienda: "Non garantiamo organico e investimenti"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Questa mattina, 12 dicembre 2025, il Vescovo di Tortona, Mons. Guido Marini, si è recato a Voghera presso le Officine Grandi Riparazioni di Trenitalia dove ha presieduto la Celebrazione Eucaristica per i dipendenti - facebook.com facebook