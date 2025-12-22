Offerte di lavoro Mc Donald' s apre un nuovo ristorante a Moncalieri e cerca 60 lavoratori

McDonald’s si prepara all’inaugurazione di un nuovo ristorante a Moncalieri, in corso Trieste, al posto dell’autogrill ormai dismesso Maglione. Inaugurerà nel 2026 e, in vista dell’apertura, sono aperte le selezioni per le 60 persone che l’azienda intende assumere per la nuova sede. Spiegano da. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

