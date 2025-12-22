odissea online il primo trailer del kolossal di christopher nolan

Online le prime, attesissime, immagini di Odissea, adattamento cinematografico del poema omerico diretto da Christopher Nolan. Universal ha infatti rilasciato sui social e su YouTube il trailer del nuovo kolossal del regista e sceneggiatore britannico, premio Oscar per Oppenheimer, che porta sul grande schermo l’epica classica. Girato interamente in IMAX 70 millimetri tra Marocco, Grecia, Sud Italia e Scozia con un budget di circa 250 milioni di dollari, è uno dei lungometraggi più attesi del 2026: nelle sale italiane arriverà il 16 luglio. Stellare il cast, che vede Matt Damon nei panni del protagonista e Anne Hathaway in quelli della moglie Penelope. 🔗 Leggi su Lettera43.it

