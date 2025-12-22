Odg Campania | Ferma condanna per femminicidio Tagliaferri

Tempo di lettura: 2 minuti All’indomani del femminicidio di Anna Tagliaferri, l’imprenditrice quarantenne di Cava de’ Tirreni (Sa) accoltellata ieri dal compagno, poi suicidatosi, la Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Giornalisti della Campania con il presidente dell’Odg, Ottavio Lucarelli, esprime “una condanna ferma e senza ambiguità per il femminicidio di Anna Tagliaferri; vicinanza e rispetto ai familiari, agli amici e all’intera comunità colpita da un dolore così grande. Alla luce di ciò richiama con forza la responsabilità del mondo dell’informazione. “Rivolgiamo un appello accorato alle colleghe e ai colleghi giornalisti: nel raccontare il caso di Anna Tagliaferri, evitiamo ogni forma di spettacolarizzazione, di narrazione stereotipata o di attenuazione della violenza – sottolineano Concita De Luca, presidente Cpo Odg Campania, e Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania -. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

