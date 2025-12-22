Tony Damascelli sul Giornale commenta oggi la situazione in casa Roma e avvisa Gasperini sulle possibili reazioni dei tifosi Attenzione Gasperini. “In verità la vera fibrillazione riguarda la Roma, non tanto perché affronterà il Genoa ma perché sei sconfitte sono un dato che avrebbe provocato fermenti e critiche ad altri sodali predecessori di Gasperini che gode ancora della fiducia di un ambiente affamato. Però le scelte testarde e prevenute dell’allenatore «Tra Dybala e Ferguson: Dybala tutta la vita. Ferguson non mi convince non si è calato nella realtà e con lui altri nuovi arrivi», sono parole forti e primi segnali di fumo grigio del tecnico di Grugliasco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Occhio Gasperini che il popolo romanista ha la pazienza con la data di scadenza (Damascelli)

Leggi anche: Freuler per la Roma? Gasperini gli telefona: in scadenza a giugno ma occhio a gennaio

Leggi anche: Rinnovo Pulisic, il Milan ha deciso: la nuova data di scadenza del contratto. Lo statunitense è pronto a firmare

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Gasperini e il simpatico siparietto con un tifoso della Roma: "Se mi dai il tuo k-way..." - L'eclatante sconfitta arrivata contro una squadra decisamente più in palla, non ha smorzato l'entusiasmo dei supporters romanisti, che in oltre 200 hanno approfittato della seduta visibile al pubblico ... corrieredellosport.it

Gasperini e la Roma all'attacco, Il Romanista in apertura: "La dura legge del gol" - L'arma in più dell'Atalanta di Gasperini è stata senza dubbio la forza dell'attacco. tuttomercatoweb.com

Gasperini ritrova un vecchio allievo, Il Romanista in apertura: "Chivu si rivede" - Gasperini alla ripresa del campionato affronta Cristian, che aveva segnalato alla Juventus quando era ... tuttomercatoweb.com

Un estratto delle dichiarazioni di #gasperini in conferenza stampa Il tecnico della #asroma sorvola l'argomento mercato riportando l'attenzione sul big match di domani. #dovbyk non recupera, #hermoso è da valutare, #dybala c'è, ma con un'occhio al minut - facebook.com facebook

Il Monito di Franco Melli a Luciano #Spalletti in vista di #JuveRoma! Siete d'accordo con lui #SerieA #ChampionsLeague #Juve #Roma #Gasperini x.com