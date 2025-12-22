Nuovo stadio di Caserta incontro per pianificare la futura viabilità

Mattinata di incontri sul fronte stadio. I rappresentanti di e della Casertana FC hanno prima preso parte ad una riunione tecnica presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per perfezionare alcuni dettagli relativi alla viabilità e alla sicurezza. Successivamente si è tenuto un incontro presso il Comune di Caserta, nel corso del quale Caserta Stadium ha illustrato la soluzione condivisa con la Provincia per la realizzazione di una strada che collegherà via Laviano al piazzale dello stadio, attraversando una parte dell'area ricadente nel PalaPiccolo di competenza provinciale; un via libera che ora permetterà agli enti di formalizzare ufficialmente l'accordo che chiuderà il cerchio sul fronte della viabilità a servizio del nuovo impianto.

