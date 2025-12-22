Nuovo palas e vetta festa doppia a Matelica
HALLEY 92 CANUSIUM BASKET 78 HALLEY: Pacini, Panzini 8, Mentonelli 5, Fea 9, Ferretti, Dell’Anna 7, Mazzotti 3, Eliantonio ne, Mariani 35, Mattarelli 17, Mozzi 8. All. Trullo. CANUSIUM BASKET: Di Camillo 16, Gauzzi 2, Perella 12, Vernich 4, Zaiets 26, Falappi 6, Sipovac 12, Di Giulio ne, Lucadamo, Catalano ne, Santangelo ne. All Corvino. Parziali: 17-28, 27-17, 23-20, 25-13; progressivi: 17-28, 44-45, 67-65, 92-78. Nella giornata più buia dell’anno, il solstizio d’inverno, luci intense hanno illuminato Matelica, quelle della doppia festa per il successo della Halley su Canosa e per l’apertura della "Palestra della Libertà", la nuova "casa" del basket matelicese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Nuovo palas e vetta, festa doppia a Matelica.
