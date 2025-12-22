Nuovi corsi di perfezionamento e master Link | l’occasione per valorizzare la tua carriera da docente per le prossime GPS

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’università Link valorizza ulteriormente la sua offerta formativa con nuovi master e corsi di perfezionamento per docenti già abilitati su una classe di concorso, inclusi gli ITP, o specializzati sul sostegno. Questi percorsi rappresentano un’opportunità concreta per i docenti di ottenere in tempi brevi un titolo universitario aggiuntivo, utile non solo per la loro formazione . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Con i corsi singoli e master di Link puoi completare i requisiti necessari per accedere alla classe di concorso A22 e acquistare punteggio per le GPS

Leggi anche: Bando INPS Master universitari e Corsi di perfezionamento per dipendenti pubblici: domande entro il 22 ottobre

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Nuovi corsi di perfezionamento e master Link: l'occasione per valorizzare la tua carriera da docente per le prossime GPS; Perfezionamento in Statale: i corsi dell'a.a. 2025-2026; Formazione insegnanti; Graduatoria Interna d'Istituto: nei prossimi anni taglio di 130mila cattedre. Aumenta il punteggio per migliorare la tua posizione. Come fare.

Master e corsi di perfezionamento, 40 nuovi percorsi al Bo: dalla violenza infantile agli animali esotici. L'elenco completo - Il prossimo anno accademico dell'Università di Padova vedrà ulteriormente ampliarsi l'offerta formativa di master e corsi di perfezionamento. ilgazzettino.it

Master e corsi di perfezionamento, 40 nuovi percorsi al Bo: dalla violenza infantile agli animali esotici. L'elenco completo - I bandi dei nuovi master e corsi di perfezionamento saranno disponibili da giugno e saranno pubblicati QUI. ilgazzettino.it

Bicocca Academy: ai blocchi di partenza 8 nuovi master e corsi di perfezionamento - Gestione digitale della diagnostica per immagini, media e linguaggi della comunicazione nel contesto culturale dell'Oriente, ma anche ambiente, alimentazione: questi e altri temi sono al centro dei ... ilsole24ore.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.